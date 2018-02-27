У поліції пообіцяли за три дні завершити розслідування щодо обшуків жінок в Оболонському суді
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Національній поліції Україні обіцяють впродовж двох-трьох днів завершити службове роздсідування щодо обшуку жінок-журналістів в Оболонському районному суді Києва, де мав відбутися допит як свідка Президента України Петра Порошенка у справі державної зради екс-президента Віктора Януковича. Про це сьогодні в інтерв'ю журналістам повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
“Службове розслідування буде завершено за 2-3 дні”, — сказав С.Князєв.
Він зазначив, що якщо будуть встановлені порушення прав і свобод громадян, то винні особи будуть притягнуті до відповідальності.
Як повідомляв УНН, поліція розпочала службову перевірку через обшук журналісток в Оболонському райсуді.
Нагадаємо, в Омбудсмена заявили, що обшуки жінок в Оболонському районному суді правоохоронцями свідчать про приниження їхньої гідності та дискримінацію за ознакою статі.
Зазначимо, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко обурилась через принизливий огляд журналісток в Оболонському районному суді Києва, який влаштували правоохоронці, намагаючись виявити активісток Femen.