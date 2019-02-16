По показателю качества жизни Украину обошли все соседние страны - рейтинг

Согласно исследованию, первые три места в рейтинге качества жизни заняли такие страны, как: Дания, Швейцария и Финляндия. Германия на 8-м, в свою очередь, Япония и США — на 12-м и 13-м местах соответственно, а последнее, 71-е место осталось за Египтом.

Республика Беларусь в рейтинге 2019 года занимает 37-е место. Для сравнения: соседняя Литва оказалась на 29-м, Латвия — на 34-м, а Польша — на 35-м месте.

В то же время Россия и Украина существенно отстают от Беларуси. Первая заняла 59-е место, а наша страна — 62-е.

Как сообщал УНН, по результатам прошлогоднего исследования “Стоимость жизни во всем мире 2018 года”, на основе индекса стоимости проживания, Украина попала в топ-3 самых дешевых стран мира, в Европе же Украина стала первой по уровню доступности для жизни.