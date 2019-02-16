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За показником якості життя Україну обійшли всі сусідні країни - рейтинг

За показником якості життя Україну обійшли всі сусідні країни - рейтинг

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. За результатами дослідження "Якість життя країн - 2019" (Quality of Life Index for Country 2019) сервіс Numbeo опублікував традиційний рейтинг, в якому Україну обійшли всі сусідні країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт сервісу.

Згідно з дослідженням, перші три місця в рейтингу якості життя зайняли такі країни, як: Данія, Швейцарія та Фінляндія.  Німеччина на 8-му, у свою чергу, Японія і США - на 12-му і 13-му місцях відповідно, а останнє, 71-е місце залишилось за Єгиптом.

Республіка Білорусь в рейтингу 2019 року займає 37-е місце. Для порівняння: сусідні Литва опинилася на 29-му, Латвія - на 34-му, а Польща - на 35-му місці.

У той же час Росія та Україна суттєво відстають від Білорусі. Перша зайняла 59-е місце, наша країна - 62-е.

Як повідомляв УНН, за результатами минулорічного дослідження "Вартість життя в усьому світі 2018 року", на основі індексу вартості проживання, Україна потрапила в топ-3 найдешевших країн світу, в Європі ж Україна стала першою за рівнем доступності для життя.

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