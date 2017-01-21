В Южной Корее арестовали министра культуры
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Министр культуры Южной Кореи Чо Юн Сон в субботу, 21 января, была арестована. Ее обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Чо Юн Сон обвиняют в создании "черного списка", в который были внесены тысячи деятелей искусств, критически настроенных по отношению к правительству республики.
Решение об аресте Чо Юн Сон было принято одним из районных судов Сеула.
В качестве обоснования решения было указано, что существует опасность уничтожения министром доказательств правонарушения.
Согласно обвинению, в "черный список" попали почти 10 тыс человек, получение государственной поддержки которым планировалось сделать невозможным.