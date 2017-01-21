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В Южной Корее арестовали министра культуры

В Южной Корее арестовали министра культуры

Киев • УНН

 • 10381 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Министр культуры Южной Кореи Чо Юн Сон в субботу, 21 января, была арестована. Ее обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Чо Юн Сон обвиняют в создании "черного списка", в который были внесены тысячи деятелей искусств, критически настроенных по отношению к правительству республики.

Решение об аресте Чо Юн Сон было принято одним из районных судов Сеула.

В качестве обоснования решения было указано, что существует опасность уничтожения министром доказательств правонарушения.

Согласно обвинению, в "черный список" попали почти 10 тыс человек, получение государственной поддержки которым планировалось сделать невозможным. 

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