Міністра культури заарештували в Південній Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Міністр культури Південної Кореї Чо Юн Сон у суботу, 21 січня, була заарештована. Її звинувачують у зловживанні службовими повноваженнями, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Чо Юн Сон звинувачують у створенні “чорного списку”, в який були внесені тисячі діячів мистецтв, критично налаштованих щодо уряду республіки.
Рішення про арешт Чо Юн Сон було прийнято одним з районних судів Сеула.
В якості обґрунтування рішення було зазначено, що існує небезпека знищення міністром доказів правопорушення.
Згідно з звинуваченням, в “чорний список” потрапили майже 10 тисяч осіб, отримання державної підтримки якими планувалося зробити неможливим.