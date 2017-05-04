В Южной Корее началось досрочное голосование в преддверии президентских выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Досрочное голосование началось в четверг в Южной Корее в преддверии намеченных на 9 мая президентских выборов, передает УНН со ссылкой на Рёнхап,
По данным местного избиркома,на 09:00 утра (03:00 мск) проголосовало более 590 тысяч человек, или 1,39% от общего числа избирателей.
Досрочное голосование на президентских выборах продлится два дня до вечера пятницы. Оно проводится впервые, согласно принятому в Южной Корее в 2014 году закону, который позволяет всем желающим гражданам проголосовать раньше дня выборов вне зависимости от причины, чтобы повысить явку избирателей.
До принятия закона досрочно голосовали только те, кто не мог этого сделать в день президентских выборов.