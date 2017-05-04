У Південній Кореї почалося дострокове голосування напередодні президентських виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Дострокове голосування почалося в четвер у Південній Кореї напередодні намічених на 9 травня президентських виборів, передає УНН з посиланням на Рёнхап,
За даними місцевого виборчкому, на 09:00 ранку (03.00 мск) проголосували понад 590 тисяч осіб, або 1,39% від загального числа виборців.
Дострокове голосування на президентських виборах триватиме два дні до вечора п'ятниці. Воно проводиться вперше, згідно з прийнятим в Південній Кореї в 2014 році закону, який дозволяє всім бажаючим громадянам проголосувати раніше дня виборів незалежно від причини, щоб підвищити явку виборців.
До прийняття закону достроково голосували тільки ті, хто не міг цього зробити в день президентських виборів.