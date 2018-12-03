В Южной Корее не исключили возможность визита лидера КНДР в страну до конца года

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Республику Корея еще может состояться до конца текущего года. Об этом сообщил в понедельник журналистам на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения Пек Где Хён, информирует УНН со ссылкой на агентство Yonhap.

“Министерство считает, что визит может состояться до конца текущего года, и спокойно продолжает работу с тем, чтобы соответствующие межкорейские соглашения были без проблем реализованы”, — отметил представитель ведомства.

Ранее ряд южнокорейских СМИ сообщил о том, что Ким Чен Ын посетит Южную Корею в период с 13 по 14 декабря.

Национальная разведывательная служба Республики Корея 22 ноября сообщала, что четвертый в этом году межкорейский саммит может состояться в ближайшее время на территории Республики Корея. По ее оценке, новая встреча президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына произойдет “уже скоро”.

Во время третьего за 2018 год межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре Ким Чен Ын обещал, что посетит южнокорейскую столицу “в ближайшее время”. Мун Чжэ Ин затем уточнил, что эта поездка может состояться до конца 2018 года.

Как сообщал УНН, президент США намерен вновь встретиться с лидером КНДР в январе или феврале.

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