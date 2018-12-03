У Південній Кореї не виключили можливість візиту лідера КНДР в країну до кінця року

“Міністерство вважає, що візит може відбутися до кінця поточного року, і спокійно продовжує роботу з тим, щоб відповідні міжкорейські угоди були без проблем реалізовані”, — зазначив представник відомства.

Раніше ряд південнокорейських ЗМІ повідомив про те, що Кім Чен Ин відвідає Південну Корею в період з 13 по 14 грудня.

Національна розвідувальна служба Республіки Корея 22 листопада повідомляла, що четвертий в цьому році міжкорейський саміт може відбутися найближчим часом на території Республіки Корея. За її оцінкою, нова зустріч президента Республіки Корея Мун Чже Іна і голови Держради КНДР Кім Чен Ина відбудеться “вже скоро”.

Під час третього за 2018 рік міжкорейського саміту в Пхеньяні в вересні Кім Чен Ин обіцяв, що відвідає південнокорейську столицю “найближчим часом”. Мун Чже Ін потім уточнив, що ця поїздка може відбутися до кінця 2018 року.

Як повідомляв УНН, президент США має намір знову зустрітися з лідером КНДР у січні або лютому.