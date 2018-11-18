В Петербурге задержали участников пикета в поддержку крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Санкт-Петербурге задержали двух учасников пикета в поддержку крымских татар. Об этом сообщает ОВД-Инфо, передает УНН.
В Петербурге на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы полиция задержала Евгения Тарасова — участника одиночного пикета в поддержку крымских татар в рамках бессрочной акции “Стратегия-18”.
Как сообщается, активист держал в руках плакат с надписью “В Крыму по национальному признаку притесняют крымских татар”. Его задержали за отказ показать паспорт.
Кроме того, был задержан участник “Бессрочного протеста” Дмитрий Дорохин.
Через несколько часов обоих активистов отпустили из отдела полиции без протоколов.
Отметим, “Стратегия-18” — бессрочная акция поддержки крымских татар, которая ежемесячно проходит в центре Петербурга с 18 ноября 2016 года. Одиночные пикеты прошли также и в Москве.
Напомним, в прошлом году в Москве и Санкт-Петербурге прошли акции в рамках “Стратегии-18” в поддержку крымских татар.
Активисты вышли на улицы, в частности, с такими плакатами: “Крымские татары не террористы”, “Геноцид крымских татар — назад в сороковые — что дальше?”.