У Петербурзі затримали учасників пікету на підтримку кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Санкт-Петербурзі затримали двох учасників пікету на підтримку кримських татар. Про це повідомляє ОВД-Інфо, передає УНН.
У Петербурзі на перетині Невського проспекту та Садової вулиці поліція затримала Євгена Тарасова - учасника одиночного пікету на підтримку кримських татар в рамках безстрокової акції "Стратегія-18".
Як повідомляється, активіст тримав в руках плакат з написом "У Криму за національною ознакою утискають кримських татар". Його затримали за відмову показати паспорт.
Крім того, був затриманий учасник "Безстрокового протесту" Дмитро Дорохін.
Через кілька годин обох активістів відпустили з відділу поліції без протоколів.
Відзначимо, "Стратегія-18" - безстрокова акція підтримки кримських татар, яка щомісяця выдбувається в центрі Петербурга з 18 листопада 2016 року. Одиночні пікети пройшли також і в Москві.
Нагадаємо, в минулому році в Москві і Санкт-Петербурзі пройшли акції в рамках "Стратегії-18" на підтримку кримських татар.
Активісти вийшли на вулиці, зокрема, з такими плакатами: "Кримські татари не терористи", "Геноцид кримських татар - назад в сорокові - що далі?".