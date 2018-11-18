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У Петербурзі затримали учасників пікету на підтримку кримських татар

У Петербурзі затримали учасників пікету на підтримку кримських татар

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Санкт-Петербурзі затримали двох учасників пікету на підтримку кримських татар. Про це повідомляє ОВД-Інфо, передає УНН.

У Петербурзі на перетині Невського проспекту та Садової вулиці поліція затримала Євгена Тарасова - учасника одиночного пікету на підтримку кримських татар в рамках безстрокової акції "Стратегія-18".

Як повідомляється, активіст тримав в руках плакат з написом "У Криму за національною ознакою утискають кримських татар". Його затримали за відмову показати паспорт.

Крім того, був затриманий учасник "Безстрокового протесту" Дмитро Дорохін.

Через кілька годин обох активістів відпустили з відділу поліції без протоколів.

Відзначимо, "Стратегія-18" - безстрокова акція підтримки кримських татар, яка щомісяця выдбувається в центрі Петербурга з 18 листопада 2016 року. Одиночні пікети пройшли також і в Москві.

Нагадаємо, в минулому році в Москві і Санкт-Петербурзі пройшли акції в рамках "Стратегії-18" на підтримку кримських татар.

Активісти вийшли на вулиці, зокрема, з такими плакатами: "Кримські татари не терористи", "Геноцид кримських татар - назад в сорокові - що далі?".

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