В Москве и Санкт-Петербурге прошли акции в поддержку крымских татар

"18 ноября 2017 года. Единичные пикеты в Москве в рамках "Стратегии 18", - написала на своей странице в Facebook Марина Натапова.

Она также обнародовала фото, на которых активисты держат плакаты с различными надписями в поддержку крымских татар: "Крымские татары не террористы", "Геноцид крымских татар - назад в сороковые - что дальше?" и многие другие.

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Такие же акции происходили и в Санкт-Петербурге 18 ноября.

Напомним, с ноября 2016 года группа гражданских активистов начала бессрочную акцию СТРАТЕГИЯ-18 в поддержку крымских татар.

"Ежемесячно 18-го числа мы выходим на Невский проспект с требованием прекратить репрессии в отношении крымских татар на оккупированной территории", - говорится в сообщении.