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У Москві та Санкт-Петербурзі відбулися акції на підтримку кримських татар

У Москві та Санкт-Петербурзі відбулися акції на підтримку кримських татар

Київ • УНН

 • 10496 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Москві та Санкт-Петербурзі вчора відбулися акції у межах “Стратегії-18” на підтримку кримських татар, передає УНН з посиланням на інформацію російських активістів у Facebook.

"18 листопада 2017 року. Одиничні пікети в Москві у межах "Стратегії 18", - написала на своїй сторінці у Facebook Марина Натапова.

Вона також оприлюднила фото, на яких активісти тримають плакати з різноманітними надписами на підтримку кримських татар: "Кримські татари не терористи", "Геноцид кримських татар - назад у сорокові – що далі?" й багато інших.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Москві активісти вийшли з плакатами на підтримку Балуха і Сенцова

Такі ж акції відбувалися і в Санкт-Петербурзі 18 листопада.

Нагадаємо, з листопада 2016 року Група громадських активістів розпочала безстрокову акцію СТРАТЕГІЯ-18 на підтримку кримських татар.

"Щомісяця 18-го число ми виходимо на Невський проспект з вимогою припинити репресії щодо кримських татар на окупованій території", - йдеться у повідомленні.

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