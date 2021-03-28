В Петербурге выставили на продажу квартиру писателя Сергея Довлатова
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Санкт-Петербурге выставлена на продажу коммунальная квартира на улице Рубинштейна, 23, где жил писатель Сергей Довлатов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Эхо Москвы.
Детали
Однако, квартиры в этом доме стоят в среднем от 20 до 30 млн рублей. Но продавец этой пятикомнатной коммуналки, хочет за нее в 10 раз больше — 200 млн. Автор идеи довлатовского фестиваля и его создатель, петербургский историк Лев Лурье считает, что в бывшей “довлатовской квартире” надо устроить музей. По его мнению, это будет непросто.
Лев Лурье считает, что нужно выкупить не только третий этаж дома, где находится квартира писателя, но и второй и первый этажи. По мнению историка, там мог бы быть музей не только Довлатова, но и ленинградского быта 1970-х годов.
Справка
Сергей Довлатов (1941 — 1990) — русский писатель и журналист еврейско-армянского происхождения.
В августа 1978 года из-за преследования властей Довлатов эмигрировал из СССР и поселился в районе Форест-Хиллс в Нью-Йорке, где стал главным редактором еженедельной газеты “Новый американец”.
Одна за другой выходили книги его прозы. К середине 1980-х годов он добился большого читательского успеха, печатался в престижных журналах “Партизан Ревью” и The New Yorker.
За двенадцать лет эмиграции издал двенадцать книг в США и Европе. В СССР писателя знали по авторской передачей на “Радио Свобода”.
Сергей Довлатов умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности.