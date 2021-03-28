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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47063 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 65460 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108422 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 144091 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195275 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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В Петербурге выставили на продажу квартиру писателя Сергея Довлатова

В Петербурге выставили на продажу квартиру писателя Сергея Довлатова

Киев  •  УНН

 • 16726 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Санкт-Петербурге выставлена ​​на продажу коммунальная квартира на улице Рубинштейна, 23, где жил писатель Сергей Довлатов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Эхо Москвы.

Детали

Однако, квартиры в этом доме стоят в среднем от 20 до 30 млн рублей. Но продавец этой пятикомнатной коммуналки, хочет за нее в 10 раз больше — 200 млн. Автор идеи довлатовского фестиваля и его создатель, петербургский историк Лев Лурье считает, что в бывшей “довлатовской квартире” надо устроить музей. По его мнению, это будет непросто.

Лев Лурье считает, что нужно выкупить не только третий этаж дома, где находится квартира писателя, но и второй и первый этажи. По мнению историка, там мог бы быть музей не только Довлатова, но и ленинградского быта 1970-х годов.

Справка

Сергей Довлатов (1941 — 1990) — русский писатель и журналист еврейско-армянского происхождения.

В августа 1978 года из-за преследования властей Довлатов эмигрировал из СССР и поселился в районе Форест-Хиллс в Нью-Йорке, где стал главным редактором еженедельной газеты “Новый американец”.

Одна за другой выходили книги его прозы. К середине 1980-х годов он добился большого читательского успеха, печатался в престижных журналах “Партизан Ревью” и The New Yorker.

За двенадцать лет эмиграции издал двенадцать книг в США и Европе. В СССР писателя знали по авторской передачей на “Радио Свобода”.

Сергей Довлатов умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности.

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