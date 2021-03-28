У Петербурзі виставили на продаж квартиру письменника Сергія Довлатова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Санкт-Петербурзі виставлена на продаж комунальна квартира на вулиці Рубінштейна, 23, де жив письменник Сергій Довлатов. Про це пише УНН з посиланням на Ехо Москви.
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Однак, квартири в цьому будинку коштують в середньому від 20 до 30 мільйонів рублів. Але продавець цієї п’ятикімнатної комуналки, хоче за неї у 10 разів більше — 200 мільйонів. Автор ідеї довлатовського фестивалю і його творець, петербурзький історик Лев Лур’є вважає, що у колишній “довлатовській квартирі” треба влаштувати музей. На його думку, це буде непросто.
Лев Лур’є вважає, що потрібно викупити не тільки третій поверх будинку, де знаходиться квартира письменника, а й другий і перший поверхи. На думку історика, там міг би бути музей не тільки Довлатова, але і ленінградського побуту 1970-х років.
Довідково
Сергій Довлатов (1941 — 1990) — російський письменник та журналіст єврейсько-вірменського походження.
У серпні 1978 року через переслідування влади Довлатов емігрував з СРСР і оселився в районі Форест-Хіллс в Нью-Йорку, де став головним редактором щотижневої газети “Новий американець”.
Одна за одною виходили книги його прози. До середини 1980-х років домігся великого читацького успіху, друкувався в престижних журналах “Партизан Ревью” і The New Yorker.
За дванадцять років еміграції видав дванадцять книг у США та Європі. В СРСР письменника знали за авторською передачею на “Радіо Свобода”.
Сергій Довлатов помер 24 серпня 1990 року в Нью-Йорку від серцевої недостатності.