В Перу задержали подлодку с 2 тоннами кокаина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. ВМС Перу перехватили подлодку, перевозившую более 2 тонн наркотиков, у северного побережья страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Патрульный катер перехватил судно около Талары, прибрежного города на северо-западе Перу.
В ходе операции были задержаны четыре члена экипажа.
Их доставят в столицу страны Лиму, в отношении них также завели уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.
Напомним, в Гватемале задержали подлодку с кокаином в упаковках с фото Неймара.