У Перу затримали підводний човен з 2 тонами кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. ВМС Перу перехопили підводний човен, яка перевозила понад 2 тон наркотиків, біля північного узбережжя країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Патрульний катер перехопив судно близько Талара, прибережного міста на північному заході Перу.
В ході операції були затримані чотири члени екіпажу.
Їх доставлять до столиці країни Ліми, щодо них також завели кримінальну справу про незаконний обіг наркотиків.
Нагадаємо, у Гватемалі затримали підводний човен з кокаїном в упаковках з фото Неймара.