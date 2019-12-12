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У Перу затримали підводний човен з 2 тонами кокаїну

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. ВМС Перу перехопили підводний човен, яка перевозила понад 2 тон наркотиків, біля північного узбережжя країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Патрульний катер перехопив судно близько Талара, прибережного міста на північному заході Перу.

В ході операції були затримані чотири члени екіпажу.

Їх доставлять до столиці країни Ліми, щодо них також завели кримінальну справу про незаконний обіг наркотиків.

Нагадаємо, у Гватемалі затримали підводний човен з кокаїном в упаковках з фото Неймара.

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