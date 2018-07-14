У Гватемалі затримали підводний човен з кокаїном в упаковках з фото Неймара
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Армія Гватемали в водах Тихого океану затримала невеликий підводний човен з 823 кг кокаїну. Про це повідомили в гвательмальской прокуратурі, пише видання Prensa Libre, передає УНН.
За даними El Periodico, наркотик був в упаковках із зображенням бразильського футболіста Неймара.
Як розповіли в правоохоронних органах Гватемали, були затримані троє колумбійців, які були членами екіпажу субмарини. Наркотики були упаковані в 43 пакетах.
За даними газети, наркотики прибули з Колумбії. Підводний човен був перехоплений військовими в середу, 11 липня. Він був доставлений на базу військово-морського флоту. Prensa Libre зазначає, що в 2018 році правоохоронці Гватемали вилучили 15,7 тонни кокаїну, що є рекордом. За весь 2017 рік гватемалські правоохоронні органи вилучили 13,6 тонн.
Як повідомляв УНН, поліція затримала родину наркобарона із продукцією на мільйони гривень.