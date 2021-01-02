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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В первый день нового года в Киеве произошло 7 ДТП с пострадавшими

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. В Киеве 1 января произошло 7 ДТП с пострадавшими. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, предоставленную Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

В первый день нового года в Киеве произошло 7 ДТП с пострадавшими

В результате аварий были госпитализированы семь человек. Детей среди них нет.

Всего в первый день 2021 года бригады "скорой" осуществили 1266 выездов на экстренные вызовы и оказали помощь, в частности, 212 взрослым и 15 детям, получившим травмы.

Кроме того, медики сообщают об одном человеке, пострадавшей на пожаре, двух падениях людей с высоты и двух повешениях.

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