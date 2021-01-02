В первый день нового года в Киеве произошло 7 ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Киеве 1 января произошло 7 ДТП с пострадавшими. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, предоставленную Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
В результате аварий были госпитализированы семь человек. Детей среди них нет.
Всего в первый день 2021 года бригады "скорой" осуществили 1266 выездов на экстренные вызовы и оказали помощь, в частности, 212 взрослым и 15 детям, получившим травмы.
Кроме того, медики сообщают об одном человеке, пострадавшей на пожаре, двух падениях людей с высоты и двух повешениях.