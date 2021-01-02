У перший день нового року в Києві сталося 7 ДТП з постраждалими

У результаті автопригод було госпіталізовано семеро осіб. Дітей серед них немає.

Всього у перший день 2021 року бригади "швидкої" здійснили 1266 виїздів на екстрені виклики та надали допомогу, зокрема, 212 дорослим та 15 дітям, які отримали травми.

Окрім того, медики повідомляють про одну людину, яка постраждала на пожежі, два падіння людей з висоти та два повішання.