В период с 27 июня по 1 июля движение в центре Киева ограничат

“Важная информация для водителей Киева! 27 июня с 19:30 до 22:00 часов будет запрещено движение транспортных средств (кроме общественного), а 1 июля с 20:00 до 24:00 запрещено движение всех видов транспортных средств Владимирским проездом (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и по улице Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской). Учтите эту информацию и выберите другие маршруты следования, чтобы избежать неудобств!”, - говорится в сообщении об изменениях дорожного движения.

Также будет перекрыто движение по улице Крещатик:

— 28 июня с 8:00 до 22:00 часов

— 29 и 30 июня с 19:00 до 22:00 часов

— 1 июля с 10:00 до 20:00 часов.

Как сообщал УНН ранее, в Киеве 1 июля перекроют Софийскую площадь. 1 июля в 21:00 на Софийской площади состоится концерт с участием известного актера, культурного и гуманитарного деятеля Джона Малковича.