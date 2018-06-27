В период с 27 июня по 1 июля движение в центре Киева ограничат
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В связи с рядом праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Конституции Украины, движение автомобильного транспорта в течение 27 июня - 1 июля подвергается ограничениям. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева, передает УНН.
“Важная информация для водителей Киева! 27 июня с 19:30 до 22:00 часов будет запрещено движение транспортных средств (кроме общественного), а 1 июля с 20:00 до 24:00 запрещено движение всех видов транспортных средств Владимирским проездом (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и по улице Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской). Учтите эту информацию и выберите другие маршруты следования, чтобы избежать неудобств!”, - говорится в сообщении об изменениях дорожного движения.
Также будет перекрыто движение по улице Крещатик:
— 28 июня с 8:00 до 22:00 часов
— 29 и 30 июня с 19:00 до 22:00 часов
— 1 июля с 10:00 до 20:00 часов.
Как сообщал УНН ранее, в Киеве 1 июля перекроют Софийскую площадь. 1 июля в 21:00 на Софийской площади состоится концерт с участием известного актера, культурного и гуманитарного деятеля Джона Малковича.