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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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10 марта, 00:20 • 80295 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119628 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139414 просмотра

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В период с 27 июня по 1 июля движение в центре Киева ограничат

В период с 27 июня по 1 июля движение в центре Киева ограничат

Киев  •  УНН

 • 10972 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. В связи с рядом праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Конституции Украины, движение автомобильного транспорта в течение 27 июня - 1 июля подвергается ограничениям. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева, передает УНН.

“Важная информация для водителей Киева! 27 июня с 19:30 до 22:00 часов будет запрещено движение транспортных средств (кроме общественного), а 1 июля с 20:00 до 24:00 запрещено движение всех видов транспортных средств Владимирским проездом (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и по улице Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской). Учтите эту информацию и выберите другие маршруты следования, чтобы избежать неудобств!”, - говорится в сообщении об изменениях дорожного движения.

Также будет перекрыто движение по улице Крещатик:

— 28 июня с 8:00 до 22:00 часов
— 29 и 30 июня с 19:00 до 22:00 часов
— 1 июля с 10:00 до 20:00 часов.

Как сообщал УНН ранее, в Киеве 1 июля перекроют Софийскую площадь. 1 июля в 21:00 на Софийской площади состоится концерт с участием известного актера, культурного и гуманитарного деятеля Джона Малковича.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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