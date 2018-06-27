У період з 27 червня по 1 липня рух центром Києва обмежать
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У зв'язку з низкою святкових заходів, приурочених до Дня Конституції України, рух автомобільного транспорту упродовж 27 червня - 1 липня зазнає обмежень. Про це повідомила прес-служба Національної поліції Києва, передає УНН.
“Важлива інформація для водіїв Києва! 27 червня з 19:30 до 22:00 години буде заборонено рух транспортних засобів (крім громадського), а 1 липня з 20:00 до 24:00 години заборонено рух усіх видів транспортних засобів Володимирським проїздом (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Малою Житомирською) та вулицею Володимирською (від перехрестя з вул. Рейтарською до перехрестя з вул. Великою Житомирською). Врахуйте цю інформацію та оберіть інші маршрути слідування, аби уникнути незручностей!”, — йдеться у повідомленні про зміни дорожнього руху.
Також буде перекрито рух вулицею Хрещатик:
— 28 червня з 8:00 до 22:00 години
— 29 та 30 червня з 19:00 до 22:00 години
— 1 липня з 10:00 до 20:00 години.
Як повідомляв УНН раніше, у Києві 1 липня перекриють Софійську площу. 1 липня о 21:00 на Софійській площі відбудеться концерт за участю відомого актора, культурного і гуманітарного діяча Джона Малковича.