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В пригороде Парижа произошел мощный пожар возле больницы

В пригороде Парижа произошел мощный пожар возле больницы

Киев  •  УНН

 • 11817 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В пригороде французской столицы Париж Кретей произошел пожар в здании, в котором размещался персонал больницы Анри-Мондор. В результате пожара погиб один человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщает BFMTV, передает УНН.

Сильный пожар в здании произошел в ночь со среды на четверг.

Пожар вспыхнул накануне, около 23:00 по местному времени, на 6-м или 7-м этаже десятиэтажного здания, в котором располагаются помещения для персонала больницы.

Было эвакуировано около пятидесяти человек. В ходе работы на месте пожарные обнаружили тело женщины, которая, по предварительной информации, "отравилась дымом".

Огонь был ликвидирован около 1:30 по местному времени.

Пострадавшее здание находится в непосредственной близости от больницы Анри-Мондор, которую от больничного центра отделяет автостоянка. Больница не пострадала от пожара.

Обстоятельства пожара предстоит выяснить, было начато расследование.

Напомним, в Канаде эвакуировали 200 заключенных из-за пожара возле тюрьмы.

Créteil : un mort et huit blessés dans l'incendie d'un bâtiment jouxtant l'hôpital Henri-Mondorhttps://t.co/Tte1zQ3uWw pic.twitter.com/wu9N6Z7o4H

— France Bleu Paris (@francebleuparis) 22 августа 2019 г.

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