В пригороде Парижа произошел мощный пожар возле больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В пригороде французской столицы Париж Кретей произошел пожар в здании, в котором размещался персонал больницы Анри-Мондор. В результате пожара погиб один человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщает BFMTV, передает УНН.
Сильный пожар в здании произошел в ночь со среды на четверг.
Пожар вспыхнул накануне, около 23:00 по местному времени, на 6-м или 7-м этаже десятиэтажного здания, в котором располагаются помещения для персонала больницы.
Было эвакуировано около пятидесяти человек. В ходе работы на месте пожарные обнаружили тело женщины, которая, по предварительной информации, "отравилась дымом".
Огонь был ликвидирован около 1:30 по местному времени.
Пострадавшее здание находится в непосредственной близости от больницы Анри-Мондор, которую от больничного центра отделяет автостоянка. Больница не пострадала от пожара.
Обстоятельства пожара предстоит выяснить, было начато расследование.
Напомним, в Канаде эвакуировали 200 заключенных из-за пожара возле тюрьмы.
Créteil : un mort et huit blessés dans l'incendie d'un bâtiment jouxtant l'hôpital Henri-Mondorhttps://t.co/Tte1zQ3uWw pic.twitter.com/wu9N6Z7o4H— France Bleu Paris (@francebleuparis) 22 августа 2019 г.