У передмісті Парижа сталася потужна пожежа біля лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У передмісті французької столиці Париж Кретей сталася пожежа в будівлі, у якій розміщувався персонал лікарні Анрі-Мондор. У результаті пожежі загинула одна людина, ще вісім постраждали. Про це повідомляє BFMTV, передає УНН.
Сильна пожежа в будівлі сталася в ніч з середи на четвер.
Пожежа спалахнула напередодні, близько 23:00 за місцевим часом, на 6-му або 7-му поверсі десятиповерхового будинку, в якому розташовуються приміщення для персоналу лікарні.
Було евакуйовано близько п'ятдесяти осіб. Під час роботи на місці пожежники виявили тіло жінки, яка, за попередньою інформацією, "отруїлася димом".
Вогонь був ліквідований близько 1:30 за місцевим часом.
Будівля, яка горіла, розташована в безпосередній близькості від лікарні Анрі-Мондор, яку від лікарняного центру відділяє автостоянка. Лікарня не постраждала від пожежі.
Обставини пожежі ще мають з'ясувати, було розпочато розслідування.
Нагадаємо, у Канаді евакуювали 200 ув'язнених через пожежу біля в'язниці.
Créteil: un mort et huit blessés dans l'incendie d'un bâtiment jouxtant l'hôpital Henri -Mondor https://t.co/Tte1zQ3uWw pic.twitter.com/wu9N6Z7o4H- France Bleu Paris (@francebleuparis) 22 серпня 2019 р