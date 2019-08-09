В Канаде эвакуируют 200 заключенных из-за пожара возле тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Канаде, в Оканаганском исправительном центре в округе Британская Колумбия эвакуируют 200 заключенных из-за лесного пожара, уже вывезено 100 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC.
“200 заключенных в тюрьме Оливера ожидают эвакуации при пожаре”, — сообщает издание.
В союзе тюремных охранников сообщили, что 100 заключенных, которые находились под наибольшем риском, эвакуированы. Представитель правительства Кэролайн Макэндрюс заявила, что у руководства тюрьмы есть планы на случай полной эвакуации.
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“Для заключенных организована транспортировка”, — сказала Макэндрюс в электронном письме CBC News.
Она добавила, что родственников и семьи заключенных поставили в известность. Куда переместили заключенных — не сообщается.
“Именно для обеспечения безопасности и защиты населения мы не делимся деталями наших планов”, — сказала МакЭндрюс.