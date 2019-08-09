У Канаді евакуюють 200 ув'язнених через пожежу біля в'язниці

"200 ув'язнених у в'язниці Олівера очікують евакуації при пожежі", - повідомляє видання.

У союзі тюремних охоронців повідомили, що 100 ув'язнених, які перебували під найбільшим ризиком, евакуйовані. Представник уряду Керолайн МакЕндрюс заявила, що у керівництва в'язниці є плани на випадок повної евакуації.

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"Для в'язнів організовано транспортування", - сказала МакЕндрюс в електронному листі CBC News.

Вона додала, що родичів і сім'ї ув'язнених поставили до відома. Куди перемістили ув'язнених - не повідомляється.

"Саме для забезпечення безпеки і захисту населення ми не ділимося деталями наших планів", - сказала МакЕндрюс.