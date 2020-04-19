В канун Рамадана Иран продлил на две недели закрытие мечетей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Власти Ирана продлила запрет на работу мечетей и других религиозных учреждений еще на две недели, сообщил президент страны Хасан Роухани, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По словам Роухани, решение о разрешении массовых собраний в течение священного для мусульман месяца Рамадан, который начинается 23 апреля, будет принято позже.
Кроме того, Тегеран анонсировал продление временного освобождения десятков тысяч узников, которых раньше отпустили из мест лишения свободы в попытке замедлить распространение коронавируса в переполненных тюрьмах.
В свою очередь, власти Саудовской Аравии, где расположены священные для мусульман города Мекка и Медина, призвали верующих по всему миру в течение Рамадана молиться дома и соблюдать предписания для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией.
Напомним, в Иране сейчас зарегистрировано 82211 случаев заболевания COVID-19, из них 5118 - летальные, более 57 тысяч человек выздоровели.
Всего в мире выявлено более 2,3 миллиона больных COVID-19. 161402 человека умерли, 604311 - выздоровели.