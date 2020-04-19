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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 58437 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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В канун Рамадана Иран продлил на две недели закрытие мечетей

В канун Рамадана Иран продлил на две недели закрытие мечетей

Киев  •  УНН

 • 12837 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Власти Ирана продлила запрет на работу мечетей и других религиозных учреждений еще на две недели, сообщил президент страны Хасан Роухани, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Роухани, решение о разрешении массовых собраний в течение священного для мусульман месяца Рамадан, который начинается 23 апреля, будет принято позже.

Кроме того, Тегеран анонсировал продление временного освобождения десятков тысяч узников, которых раньше отпустили из мест лишения свободы в попытке замедлить распространение коронавируса в переполненных тюрьмах.

В свою очередь, власти Саудовской Аравии, где расположены священные для мусульман города Мекка и Медина, призвали верующих по всему миру в течение Рамадана молиться дома и соблюдать предписания для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Иране сейчас зарегистрировано 82211 случаев заболевания COVID-19, из них 5118 - летальные, более 57 тысяч человек выздоровели.

Всего в мире выявлено более 2,3 миллиона больных COVID-19. 161402 человека умерли, 604311 - выздоровели.

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