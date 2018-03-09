В Пентагоне заверили: США способны ответить на любую угрозу со стороны РФ

В ответ на вопрос законодателей относительно утверждения президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию о том, что его страна обладает арсеналом новых, “непреодолимых” ядерных вооружений, Гайто сказал: “Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом”.

“Они не могут ничего сделать, кроме массивной атаки против нашей страны, на которую мы не смогли бы ответить. Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем этим курсом”, — добавил он.

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В свою очередь заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд в ходе слушаний заявил, что заявления Путина “хотя и не стали неожиданностью, но все же вызвали разочарование”.

“Мы обеспокоены некоторыми положениями доктрины, которые исходят от России, разговорами про эскалацию, усилением роли ядерных средств в конфликте”, — заявил Руд.

Он также опроверг заявления Москвы о том, что она разрабатывает новые ядерные вооружения в связи с отказом Вашингтона соблюдать предыдущих соглашения в области контроля над вооружениями.

“Соединенные Штаты продолжают оставаться верными нашим обязательствам в области контроля над вооружениями. К сожалению, предыдущая практика Российской Федерации в том, что касается соблюдения международных обязательств в области контроля над вооружениями, оставляет желать лучшего”, — сказал Руд.

Напомним, в рамках послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию были впервые продемонстрированы испытания новейшего ракетного комплекса “Сармат”. Во время выступления Путин заявил, что Россия, в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны, примет на вооружение новые ядерные ракеты.