У Пентагоні запевнили: США здатні відповісти на будь-яку загрозу з боку РФ

У відповідь на питання законодавців стосовно твердження президента Росії Володимира Путіна у посланні Федеральним зборам про те, що його країна володіє арсеналом нових, “непереборних” ядерних озброєнь Гайто сказав: “Ми готові до всіх наявних загроз, і ніхто не повинен сумніватися в цьому”.

“Вони не можуть нічого зробити, крім масивної атаки проти нашої країни, на яку ми не змогли б відповісти. До речі, вони не знають, де знаходяться наші підводні човни, а вони здатні знищити їх країну, якщо ми підемо цим курсом”, — додав він.

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У свою чергу заступник міністра оборони США з політичних питань Джон Руд в ході слухань заявив, що заяви Путіна “хоча і не стали несподіванкою, але все ж викликали розчарування”.

“Ми стурбовані деякими положеннями доктрини, що виходить від Росії, розмовами про ранній ескалації, посиленням ролі ядерних засобів у конфлікті”, — заявив Руд.

Він також спростував заяви Москви про те, що вона розробляє нові ядерні озброєння у зв’язку з відмовою Вашингтона дотримуватися попередніх угоди в галузі контролю над озброєннями.

“Сполучені Штати продовжують залишатися вірними нашим зобов’язанням у галузі контролю над озброєннями. На жаль, попередня практика Російської Федерації у тому, що стосується дотримання нею міжнародних зобов’язань у галузі контролю над озброєннями, залишає бажати кращого”, — сказав Руд.

Нагадаємо, в рамках послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів були вперше продемонстровані випробування новітнього ракетного комплексу “Сармат”. Під час виступу Путін заявив, що Росія, у відповідь на розвиток Сполученими Штатами системи протиракетної оборони, прийме на озброєння нові ядерні ракети.