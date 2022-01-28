В Пентагоне сообщили о новом пакете военной помощи для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США готовит новый пакет военной помощи для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Пентагона.
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"Мы доставили в Украину уже три пакета, будут еще", — отметил Кирби.
Он отказался уточнять, какие именно системы обороны США пришлют в следующий раз.
"Я думаю, вы должны понять, почему мы хотим быть осторожными относительно публичной рекламы тех возможностей, которые предоставляем Украине, учитывая размер, масштабы и силы, которые направлены против нее по ту сторону границы", — сообщил представитель Пентагона.
Напомним
25 января в Украину прибыл третий пакет помощи США, который содержал оборонительные боеприпасы и 300 ракет Javelin.
Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал прибытие четвертого самолета с помощью от США.