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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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У Пентагоні повідомили про новий пакет військової допомоги для України

У Пентагоні повідомили про новий пакет військової допомоги для України

Київ • УНН

 • 30724 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США готує новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Пентагону.

Деталі

"Ми доправили в Україну вже три пакети, будуть ще", — зазначив Кірбі.

Він відмовився уточнювати, які саме системи оборони США надішлють наступного разу. 

"Я думаю, ви маєте зрозуміти, чому ми хочемо бути обережними щодо публічної реклами тих можливостей, які надаємо Україні, враховуючи розмір, масштаби та сили, які скеровано проти неї по той бік кордону", — повідомив представник Пентагону.

Напомним

25 января в Украину прибыл третий пакет помощи от США, который содержал оборонительные боеприпасы и 300 ракет Javelin.

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал прибытие четвертого самолета с помощью от США.

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