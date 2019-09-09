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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107091 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119642 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111249 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117446 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 123543 просмотра

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5 марта, 17:33 • 150020 просмотра

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В Пенсионном фонде рассказали об этапах оцифровки бумажных пенсионных дел

В Пенсионном фонде рассказали об этапах оцифровки бумажных пенсионных дел

Киев  •  УНН

 • 83796 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Украине в сентябре 2019 года будут созданы подразделения ретроконверсии (оцифровки - ред.) во всех регионах. Об этом в ответ на запрос журналиста сообщили УНН в Пенсионном фонде Украины.

"Подразделения ретроконверсии в настоящее время работают в Киевской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Укомплектованность указанных подразделений составляет 42,3%. Сейчас продолжается работа по укомплектованию указанных подразделений. Кроме того, в сентябре 2019 года будут созданы подразделения ретроконверсии во всех регионах", - говорится в ответе.

В то же время, оцифровка архива пенсионных дел требует три основные категории операций: сканирование, экспорт, пакетное задание.

"С этой целью центры ретроконверсии оснащаются скоростными сканерами для сканирования книг, прошитых документов размером до А3-формата включительно, возможностью работы без персонального компьютера, соответствующим программным обеспечением, поддержкой автоматического распознавания текста, выравнивание изображения, корректурой экспозиции и цветопередачей и т.д.", - говорится в сообщение.

Также сообщается, что введение автоматизированной системы создаст возможность для предоставления услуг независимо от места проживания, что предоставит пенсионерам доступ к материалам своего пенсионного дела в любом сервисном центре или на удаленном рабочем месте (точке обслуживания) Пенсионного фонда Украины или через Интернет с использованием средств вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины, а также обеспечит сквозной автоматизированный контроль актуальности и достоверности документов, на основании которых выплачивают пенсионные средства.

"(Кроме того, в Пенсионном фонде напомнили, что - ред.) перевод пенсионных дел в электронный формат осуществляется в рамках реализации Пенсионным фондом Украины проекта "Э-пенсия", который, среди прочего, предусматривает дистанционное представление документов для назначения пенсий через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как сообщал УНН, Пенсионный фонд Украины начал масштабный перевод действующих пенсионных дел в электронный формат.

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