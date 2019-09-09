В Пенсионном фонде рассказали об этапах оцифровки бумажных пенсионных дел
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Украине в сентябре 2019 года будут созданы подразделения ретроконверсии (оцифровки - ред.) во всех регионах. Об этом в ответ на запрос журналиста сообщили УНН в Пенсионном фонде Украины.
"Подразделения ретроконверсии в настоящее время работают в Киевской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Укомплектованность указанных подразделений составляет 42,3%. Сейчас продолжается работа по укомплектованию указанных подразделений. Кроме того, в сентябре 2019 года будут созданы подразделения ретроконверсии во всех регионах", - говорится в ответе.
В то же время, оцифровка архива пенсионных дел требует три основные категории операций: сканирование, экспорт, пакетное задание.
"С этой целью центры ретроконверсии оснащаются скоростными сканерами для сканирования книг, прошитых документов размером до А3-формата включительно, возможностью работы без персонального компьютера, соответствующим программным обеспечением, поддержкой автоматического распознавания текста, выравнивание изображения, корректурой экспозиции и цветопередачей и т.д.", - говорится в сообщение.
Также сообщается, что введение автоматизированной системы создаст возможность для предоставления услуг независимо от места проживания, что предоставит пенсионерам доступ к материалам своего пенсионного дела в любом сервисном центре или на удаленном рабочем месте (точке обслуживания) Пенсионного фонда Украины или через Интернет с использованием средств вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины, а также обеспечит сквозной автоматизированный контроль актуальности и достоверности документов, на основании которых выплачивают пенсионные средства.
"(Кроме того, в Пенсионном фонде напомнили, что - ред.) перевод пенсионных дел в электронный формат осуществляется в рамках реализации Пенсионным фондом Украины проекта "Э-пенсия", который, среди прочего, предусматривает дистанционное представление документов для назначения пенсий через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Как сообщал УНН, Пенсионный фонд Украины начал масштабный перевод действующих пенсионных дел в электронный формат.