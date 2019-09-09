У Пенсійному фонді розповіли про етапи оцифрування паперових пенсійних справ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. В Україні у вересні 2019 року будуть створені підрозділи ретроконверсії (оцифрування – ред.) в усіх регіонах. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у Пенсійному фонді України.
“Підрозділи ретроконверсії на даний час працюють в Київській, Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Укомплектованість зазначених підрозділів складає 42,3%. Наразі триває робота по укомплектуванню вказаних підрозділів. Окрім того, у вересні 2019 року будуть створені підрозділи ретроконверсії в усіх регіонах”, — йдеться у відповіді.
Водночас, оцифрування архіву пенсійних справ вимагає три головні категорії операцій: сканування, експорт, пакетне завдання.
“З цією ціллю центри ретроконверсії оснащуються швидкісними сканерами для сканування книг, прошитих документів розміром до А3-формату включно, можливістю роботи без персонального комп’ютера, відповідним програмним забезпеченням, підтримкою автоматичного розпізнавання тексту, вирівнювання зображення, коректурою експозиції та передачею кольору тощо”, — зазначається в повідомлення.
Також, повідомляється, що запровадження автоматизованої системи створить можливість для надання послуг незалежно від місця проживання, надасть пенсіонерам доступ до матеріалів своєї пенсійної справи в будь-якому сервісному центрі чи на віддаленому робочому місці (точці обслуговування) Пенсійного фонду України, або через мережу Інтернет з використанням засобів вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України, а також забезпечить наскрізний автоматизований контроль актуальності та достовірності документів, на підставі яких виплачуються пенсійні кошти.
“(Окрім того, у Пенсійному фонді нагадали, що — ред.) переведення пенсійних справ в електронний формат здійснюється в рамках реалізації Пенсійним фондом України проекту “Е-пенсія”, який, серед іншого, передбачає дистанційне подання документів для призначення пенсій через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
Як повідомляв УНН, Пенсійний фонд України почав масштабне переведення діючих пенсійних справ в електронний формат.