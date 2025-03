В Пекине началась церемония открытия зимней Олимпиады-2022

Цитата

"Добро пожаловать на церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине!" - говорится в сообщении.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.

立春 = "Beginning of Spring."



The Chinese believe the coming of Spring, in a season of freezing temperatures, often breeds new life. Friends come together and welcome the Lunar New Year, a new season - and#Beijing2022!

Отметим, что на протяжении последних лет между Китаем и несколькими западными странами возросла напряженность из-за ряда дипломатических вопросов.

В частности, отношения осложнились из-за беспокойства состоянием китайской теннисистки Пэн Шуай, которую не видели на публике несколько недель после того, как она обвинила бывшего вице-премьера КНР Чжана Гаоли в сексуальном насилии.

180 правозащитных организаций и представителей меньшинств из КНР обратились к мировому сообществу с просьбой бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года.

Дипломатический бойкот предполагает отказ официальных лиц от поездки на Игры. Как отмечали, спортсменов это не касается.

Первыми бойкот объявили США. Впоследствии присоединились Великобритания, Австралия, Канада и еще несколько стран.

В первый день соревнований на ХХІV зимних Олимпийских играх на старт выйдет четверо представителей Украины.