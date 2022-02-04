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У Пекіні розпочалася церемонія відкриття зимової Олімпіади-2022

У Пекіні розпочалася церемонія відкриття зимової Олімпіади-2022

Київ • УНН

 • 21115 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Пекіні розпочалася церемонія ХХІV зимових Олімпійських ігор 2022. Про це повідомили на сторінці Олімпіади у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Ласкаво просимо на церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні!" - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Зимові Олімпійські ігри 2022 в Пекіні відбудуться з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 до 13 березня.

立春 = "Beginning of Spring."

The Chinese believe the coming of Spring, in a season of freezing temperatures, often breeds new life. Friends come together and welcome the Lunar New Year, a new season - and #Beijing2022!
#StrongerTogether | #OpeningCeremony pic.twitter.com/WrgpZ0YxDM

— Olympics (@Olympics) February 4, 2022

Талисман #Beijing2022 делает лучше даже то, что и так уже было хорошо #церемонияоткрытия pic.twitter.com/j7rPJCmMWM

— Олимпийские игры (@Olympia_da) February 4, 2022

The Winter Games opening ceremony has started. The program is divided into 15 segments, including the parade of athletes and the lighting of the Olympic flame. As the ceremony started, the lights dimmed and a 24-second countdown followed pic.twitter.com/VIFYz5zsnb

— China Xinhua News (@XHNews) February 4, 2022

Зазначимо, що протягом останніх років між Китаєм та кількома західними країнами зросла напруженість через низку дипломатичних питань.

Зокрема, відносини ускладнилися через занепокоєння станом китайської тенісистки Пен Шуай, яку не бачили на публіці кілька тижнів після того, як вона звинуватила колишнього віцепрем’єра КНР Чжана Гаолі у сексуальному насильстві.

180 правозахисних організацій та представників меншин з КНР звернулися до світової спільноти з проханням бойкотувати зимову Олімпіаду 2022 року.

Дипломатичний бойкот передбачає відмову офіційних осіб від поїздки на Ігри. Як зазначали, спортсменів це не стосується.

Першими бойкот оголосили США. Згодом приєдналися Велика Британія, Австралія, Канада та ще кілька країн.

Нагадаємо

У перший день змагань на ХХІV зимових Олімпійських іграх на старт вийде четверо представників України.

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