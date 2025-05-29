Фидан: начало переговорного процесса между Украиной и рф начинает приобретать более оптимистичные очертания

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов
13:16 • 70451 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 84177 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

29 мая, 08:40 • 96918 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Эксклюзив
29 мая, 08:12 • 89153 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

29 мая, 06:00 • 161495 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 94552 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 121321 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 110268 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

28 мая, 10:11 • 115051 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
28 мая, 09:43 • 101962 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.4м/с
68%
745мм
Популярные новости

Посольство опровергло информацию о сокращении визита Зеленского в Берлин из-за ситуации в Сумской области

29 мая, 07:57 • 53758 просмотра

Порноскандал с видео с OnlyFans спровоцировал отставку в политикуме Финляндии

29 мая, 09:56 • 41092 просмотра

Вениславский: в ВР рассматривают возможность повысить возрастной предел для выезда мужчин за границу до 23-24 лет

29 мая, 10:49 • 22619 просмотра

Командир 211-й бригады покрывал пытки солдат: расследование завершено, дело передают в суд

14:26 • 5364 просмотра

На базу "Оленья" перегнали 40 Ту-22М3 и 20% от имеющихся в рф самолетов Ту-95МС - СМИ

16:43 • 12756 просмотра
публикации

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

13:16 • 70384 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

29 мая, 06:00 • 161419 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 193516 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 270076 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 280473 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Хакан Фидан

Андрей Сибига

Урсула фон дер Ляйен

Лісовий Оксен Васильович

Олег Синегубов

Актуальные места

Харьковская область

Нидерланды

Европа

Киев

Сумы

Реклама
УНН Lite

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 99953 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 93072 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 106895 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 165167 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 101962 просмотра
Актуальное

Туполев Ту-22М

Ту-95

Ту-160

Су-34

Шахед-136

Фидан: начало переговорного процесса между Украиной и рф начинает приобретать более оптимистичные очертания

Киев • УНН

 • 882 просмотра

Хакан Фидан заявил, что переговоры между Украиной и россией приобретают оптимизм. Турция предлагает себя как идеального посредника для встречи сторон.

Фидан: начало переговорного процесса между Украиной и рф начинает приобретать более оптимистичные очертания

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что начало переговорного процесса между Украиной и россией начинает приобретать более оптимистичные очертания. Обе стороны хотят прекращения огня. Об этом Фидан сказал журналистам, направляясь в Киев, сообщает Anadolu, передает УНН.

Учитывая обстоятельства, сторонам необходимо место, где они могли бы встретиться лицом к лицу, сесть и провести переговоры за столом. Здесь, конечно, Турция является идеальным посредником на данный момент 

- сказал Фидан.

Он подчеркнул, что если и есть общий дипломатический успех, то он заключается в том, что стороны каким-то образом соглашаются говорить друг с другом и в итоге получают результаты, и указал, что обмен 1000 заключенных был важным шагом, предпринятым в этом направлении.

После этого важным шагом для сторон также является то, что они впервые официально изложили свои позиции относительно прекращения огня и передали их другой стороне, чтобы через это продолжить переговоры 

- добавил Фидан.

По его словам, во время своего визита в россию он выразил российским властям усилия Турции по прекращению российско-украинской войны.

С началом переговорного процесса я вижу, что это начинает приобретать более оптимистичные очертания. Обе стороны хотят прекращения огня, никто не скажет: "Я не хочу прекращения огня". Потому что нелегко будет отчитаться об этом перед мировым общественным мнением. Потому что это не то, что поддерживает вас морально. Но с другой стороны, у обеих сторон разные требования к прекращению огня. Эти требования должны быть согласованы, и именно для этого нужны переговоры и посредничество. Пока эти требования будут согласовываться, они будут в той или иной мере сталкиваться друг с другом. На данный момент мы, как Турция, стараемся сделать все возможное 

- отметил глава МИД.

Напомним

В Украину вскоре приедет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после своего визита в россию. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет содержательные переговоры со своим турецким коллегой.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Хакан Фидан
Турция
Украина
Киев
Brent
$63.35
Bitcoin
$106,713.70
S&P 500
$5,909.37
Tesla
$362.49
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,347.09
Ethereum
$2,644.42