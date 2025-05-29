Фидан: начало переговорного процесса между Украиной и рф начинает приобретать более оптимистичные очертания

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что начало переговорного процесса между Украиной и россией начинает приобретать более оптимистичные очертания. Обе стороны хотят прекращения огня. Об этом Фидан сказал журналистам, направляясь в Киев, сообщает Anadolu, передает УНН.

Учитывая обстоятельства, сторонам необходимо место, где они могли бы встретиться лицом к лицу, сесть и провести переговоры за столом. Здесь, конечно, Турция является идеальным посредником на данный момент - сказал Фидан.

Он подчеркнул, что если и есть общий дипломатический успех, то он заключается в том, что стороны каким-то образом соглашаются говорить друг с другом и в итоге получают результаты, и указал, что обмен 1000 заключенных был важным шагом, предпринятым в этом направлении.

После этого важным шагом для сторон также является то, что они впервые официально изложили свои позиции относительно прекращения огня и передали их другой стороне, чтобы через это продолжить переговоры - добавил Фидан.

По его словам, во время своего визита в россию он выразил российским властям усилия Турции по прекращению российско-украинской войны.

С началом переговорного процесса я вижу, что это начинает приобретать более оптимистичные очертания. Обе стороны хотят прекращения огня, никто не скажет: "Я не хочу прекращения огня". Потому что нелегко будет отчитаться об этом перед мировым общественным мнением. Потому что это не то, что поддерживает вас морально. Но с другой стороны, у обеих сторон разные требования к прекращению огня. Эти требования должны быть согласованы, и именно для этого нужны переговоры и посредничество. Пока эти требования будут согласовываться, они будут в той или иной мере сталкиваться друг с другом. На данный момент мы, как Турция, стараемся сделать все возможное - отметил глава МИД.

Напомним

В Украину вскоре приедет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после своего визита в россию. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет содержательные переговоры со своим турецким коллегой.