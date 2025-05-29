Фідан: початок переговорного процесу між Україною та рф починає набувати більш оптимістичних обрисів

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що початок переговорного процесу між Україною та росією починає набувати більш оптимістичних обрисів. Обидві сторони хочуть припинення вогню. Про це Фідан сказав журналістам, прямуючи до Києва, повідомляє Anadolu, передає УНН.

З огляду на обставини, сторонам необхідне місце, де вони могли б зустрітися віч-на-віч, сісти і провести переговори за столом. Тут, звичайно, Туреччина є ідеальним посередником на даний момент - сказав Фідан.

Він наголосив, що якщо і є загальний дипломатичний успіх, то він полягає в тому, що сторони якимось чином погоджуються говорити одна з одною і в підсумку отримують результати, і вказав, що обмін 1000 ув'язнених був важливим кроком, зробленим у цьому напрямку.

Після цього важливим кроком для сторін також є те, що вони вперше офіційно виклали свої позиції щодо припинення вогню і передали їх іншій стороні, щоб через це продовжити переговори - додав Фідан.

За його словами, під час свого візиту в росію він висловив російській владі зусилля Туреччини щодо припинення російсько-української війни.

Із початком переговорного процесу я бачу, що це починає набувати більш оптимістичних обрисів. Обидві сторони хочуть припинення вогню, ніхто не скаже: "Я не хочу припинення вогню". Тому що нелегко буде відзвітувати про це перед світовою громадською думкою. Тому що це не те, що підтримує вас морально. Але з іншого боку, в обох сторін різні вимоги до припинення вогню. Ці вимоги мають бути узгоджені, і саме для цього потрібні переговори і посередництво. Поки ці вимоги будуть узгоджуватися, вони будуть тією чи іншою мірою стикатися одна з одною. На даний момент ми, як Туреччина, намагаємося зробити все можливе - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо

В Україну незабаром приїде міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після свого візиту до росії. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе змістовні переговори зі своїм турецьким колегою.