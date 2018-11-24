У пассажира поезда нашли паспорт "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Пограничники нашли у пассажира поезда сообщением "Москва – Кривой Рог" паспорт "Донецкой народной республики". Об этом сообщила пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
"Сегодня в пункте контроля "Харьков-пассажирский" пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками ГФС выявили гражданина Украины с паспортом так называемой "ДНР". Во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением "Москва – Кривой Рог" пограничники обратили внимание на гражданина Украины 2000 года рождения, который при проверке документов заметно нервничал", – говорится в сообщении.
Во время осмотра личных вещей пассажира пограничники нашли паспорт "ДНР". Находку и юношу передали сотрудникам правоохранительных органов.
Напомним, руководство оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей распорядились упростить процедуру выдачи "паспортов" псевдореспублик для обеспечения явки на фейковые выборы.