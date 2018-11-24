У пасажира поїзда знайшли паспорт "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Прикордонники знайшли у пасажира поїзда сполученням "Москва – Кривий Ріг" паспорт "Донецької народної республіки". Про це повідомила прес-служба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України, передає УНН.
"Сьогодні в пункті контролю "Харків-пасажирський" прикордонники Харківського загону спільно зі співробітниками ДФС виявили громадянина України з паспортом так званої "ДНР". Під час здійснення прикордонного контролю поїзду сполученням "Москва – Кривий Ріг" прикордонники звернули увагу на громадянина України 2000 року народження, який під час перевірки документів помітно нервував", – йдеться в повідомленні.
Під час огляду особистих речей пасажира прикордонники знайшли паспорт "ДНР". Знахідку та юнака передали співробітникам правоохоронних органів.
Нагадаємо, керівництво окупованих територій Донецької та Луганської областей розпорядилися спростити процедуру видачі "паспортів" псевдореспублік для забезпечення явки на фейкові вибори.