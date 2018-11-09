Окупанти спростили видачу "паспортів Л/ДНР" для псевдовиборів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Керівництво окупованих територій Донецької та Луганської областей розпорядилися спростити процедуру видачі "паспортів" псевдореспублік для забезпечення явки на фейкові вибори. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"До "голів міських (районних, селищних) рад" надійшло розпорядження забезпечити можливість отримання так званих "паспорта громадянина "ДНР/ЛНР" за спрощеною процедурою усім особам, які виявлять бажання взяти участь у так званих виборах", - сказав Гуцуляк.
За його словами, передбачається, що навіть 11 листопада (у день "голосування" - ред.) повинна бути забезпечена можливість оформити "паспорт" і пред’явити його на виборчій дільниці для участі у голосуванні.
Водночас, як зазначив Гуцуляк, у медичних закладах триває перевірка наявності "паспортів" у стаціонарних хворих, з доведенням до них попередження про примусову виписку з формулюванням "за порушення режиму лікування" усіх, хто не проголосує. Крім того, здійснюється посилений тиск на керівництво "бюджетних" й приватних організацій та підприємств, у тому числі керівників навчальних закладів, яких попереджують про звільнення з роботи, у разі неучасті у "виборах" їх підлеглих та студентів.
Нагадаємо, за даними Служби безпеки України, російські куратори виділили на проведення псевдовиборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей 100 млн рублів (близько 41,6 млн грн).