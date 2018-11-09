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Оккупанты упростили выдачу "паспортов Л/ДНР" для псевдовыборов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Руководство оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей распорядились упростить процедуру выдачи "паспортов" псевдореспублик для обеспечения явки на фейковые выборы. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"Главам городских (районных, поселковых) советов" поступило распоряжение обеспечить возможность получения так называемых "паспорта гражданина "ДНР/ЛНР" по упрощенной процедуре всем лицам, которые пожелают принять участие в так называемых выборах", - сказал Гуцуляк.

По его словам, предполагается, что даже 11 ноября (в день "голосования" - ред.) должна быть обеспечена возможность оформить "паспорт" и предъявить его на избирательном участке для участия в голосовании.

В то же время, как отметил Гуцуляк, в медицинских учреждениях проводится проверка наличия "паспортов" у стационарных больных, с доведением до них предупреждения о принудительной выписке с формулировкой "за нарушение режима лечения" всех, кто не проголосует. Кроме того, осуществляется усиленное давление на руководство "бюджетных" и частных организаций и предприятий, в том числе руководителей учебных заведений, которые предупреждают об увольнении с работы, в случае неучастия в "выборах" их подчиненных и студентов.

Напомним, по данным Службы безопасности Украины, российские кураторы выделили на проведение псевдовыборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 100 млн рублей (около 41,6 млн грн).

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