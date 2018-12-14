В ПАСЕ готовятся к срочным дебатам "Открытая агрессия России против Украины"

"Срочные дебаты в ПАСЕ в январе на тему "Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса и угроза Европейской безопасности" с большой вероятностью состоятся", - написал Арьев.



"Заявку на срочные дебаты, которая уже содержит жесткую оценку ситуации в Керченском проливе, подписали 59 делегатов из Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Австрии, Нидерландов, Ирландии, Португалии, Польше, Румынии, Грузии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы и других стран. Украина, конечно, тоже", - уточнил он.



По словам Арьева, окончательное решение о проведении дебатов будет принято, согласно процедуре, на Бюро ПАСЕ перед открытием январской сессии.



"Но подготовка уже идет и, очевидно, после откровенного нападения РФ на украинском корабле, терпение лопнуло даже у многих, кто относился к России благосклонно. Они тоже подписали заявку. Итак, готовимся к январю", - подчеркнул политик.



Как сообщал УНН, по словам Арьева, в 2019 году российская делегация, вероятно, не вернется к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы.