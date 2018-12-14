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У ПАРЄ готуються до термінових дебатів "Відкрита агресія Росії проти України"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. У січні в Парламентській Асамблеї Ради Європи з великою вірогідністю відбудуться термінові дебати на тему "Відкрита агресія Росії проти України: зрив мирного процесу і загроза Європейській безпеці". Про це написав голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

У ПАРЄ готуються до термінових дебатів "Відкрита агресія Росії проти України"

"Термінові дебати в ПАРЄ у січні на тему "Відкрита агресія Росії проти України: зрив мирного процесу і загроза Європейській безпеці" з великою вірогідністю відбудуться", - написав Ар’єв.

"Заявку на термінові дебати, яка вже містить жорстку оцінку ситуації в Керченській протоці, підписали 59 делегатів з Франції, Німеччини, Великобританії, Італії, Іспанії, Австрії, Нідерландів, Ірландії, Португалії, Польщі, Румунії, Грузії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви та інших країн. України, звісно, теж", - уточнив він.

За словами Ар’єва, остаточне рішення щодо проведення дебатів буде ухвалене, згідно процедури, на Бюро ПАРЄ перед відкриттям січневої сесії.

"Але підготовка вже йде і, вочевидь, після неприхованого нападу РФ на українські кораблі, терпець урвався навіть в багатьох, хто ставився до Росії прихильно. Вони теж підписали заявку. Отже, готуємося до січня", - наголосив політик.

Як повідомляв УНН, за словами Ар’єва, у 2019 році російська делегація, ймовірно, не повернеться до роботи у Парламентській асамблеї Ради Європи.

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