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У 2019 році можна не чекати повернення Росії в ПАРЄ - Ар'єв

У 2019 році можна не чекати повернення Росії в ПАРЄ - Ар'єв

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У 2019 році російська делегація, ймовірно, не повернеться до роботи у Парламентській асамблеї Ради Європи. Про це заявив голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

Так, за словами Ар’єва, єдина можливість відновити повноваження у ПАРЄ для Росії – це винести відповідне питання у січні. Однак, зауважив Ар’єв, наразі в проекті порядку денного його немає.

"Якщо Росія не подається в січні, значить, її в 2019 році увесь рік немає. Коли ми побачили проект порядку денного на січень 2019 року, ця доповідь там не стоїть. У кращому випадку вона буде розглядатися у квітні, можливо, навіть улітку наступного року", – сказав Ар’єв.

Крім того, зауважив він, це малоймовірно, оскільки обмежувальні заходи щодо російської делегації Росії не зняли.

"Потяг пішов. Росія чітко сказала, що вони не подаватимуться доти, доки асамблея не піде назустріч. У плані скасування можливостей запровадження санкцій проти національної делегації. Асамблея не пішла назустріч. Власне, що сталося: Росія сказала, що вона не подаватиме свою делегацію. І питання на січень уже не виноситься. Взагалі всі національні парламенти подають свої делегації лише раз на рік. І цей час – січень, початок чергової сесії ПАРЄ. В інший час можливе подання, лише якщо в парламенті були вибори. Тоді впродовж півроку після цього можна подати свою делегацію. Третього варіанту розвитку подій просто не існує", – додав Ар’єв.

Нагадаємо, доповідь щодо змін правил процедури Парламентської асамблеї Ради Європи, в яких була зацікавлена РФ, не пройшла на жовтневій сесії.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко подякував народним депутатам з делегації Парламентської асамблеї Ради Європи за зірвані плани РФ щодо чергової "російської весни" в організації.

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