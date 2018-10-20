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В 2019 году можно не ждать возвращения России в ПАСЕ - Арьев

В 2019 году можно не ждать возвращения России в ПАСЕ - Арьев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. В 2019 году российская делегация, вероятно, не вернется к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом заявил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Так, по словам Арьева, единственная возможность восстановить полномочия в ПАСЕ для России - это вынести соответствующий вопрос в январе. Однако, заметил Арьев, сейчас в проекте повестки дня его нет.

"Если Россия не подается в январе, значит, ее в 2019 году весь год нет. Когда мы увидели проект повестки дня на январь 2019 года, этот доклад там ни стоит. В лучшем случае она будет рассматриваться в апреле, возможно, даже летом следующего года", - сказал Арьев.

Кроме того, отметил он, это маловероятно, поскольку ограничительные меры относительно российской делегации России не сняли.

"Поезд ушел. Россия четко сказала, что они не будут подаваться до тех пор, пока ассамблея не пойдет навстречу. В плане отмены возможностей введения санкций против национальной делегации. Ассамблея не пошла навстречу. Собственно, что произошло: Россия сказала, что она не будет подавать свою делегацию. И вопрос на январь уже не выносим. Вообще все национальные парламенты подают свои делегации только раз в год. И это время - январь, начало очередной сессии ПАСЕ. В другое время возможно представление, только если в парламенте были выборы. Тогда в течение полугода после этого можна подать свою делегацию. Третьего варианта развития событий просто не существует", - добавил Арьев.

Напомним, доклад об изменениях правил процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которых была заинтересована РФ, не прошел на октябрьской сессии.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил народных депутатов из делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы за сорванные планы РФ по очередной "русской весне" в организации.

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