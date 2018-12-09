Париж призвал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться во внутренние дела Франции. Об этом в интервью французскому телеканалу LCI заявив министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает УНН.
"Я говорю Дональду Трампу, и президент Республики (Франции - ред.) сказал ему об этом же: "Мы не вмешиваемся в американские дебаты, и вы разрешите нам жить своей жизнью", - ответил Жан-Ив Ле Дриан на критику Дональда Трампа о политике Эммануэля Макрона и Парижском соглашение.
Президент США, комментируя события во Франции, утверждал в Twitter, что французы с "желтых жилетов" скандируют лозунг с призывом к республиканцу возглавить их страну. Причиной протестов, по его мнению, стала Парижская хартия 2015 года.
Министр иностранных дел Франции отметил: "Я не думаю, что он (Трамп - ред.) имел влияние на ход событий акции. "Желтые жилеты" не скандировали на английском языке, насколько я знаю".
Как сообщал УНН ранее, количество задержанных по всей Франции участников акций протеста, по словам главы Министерства внутренних дел Франции Кристофа Кастанеры, возросло до 1726 человек.