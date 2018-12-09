Париж призвал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Франции

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 7460 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 22488 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 23662 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 18100 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 49950 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 98223 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 147984 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 135720 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71701 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 189023 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
4м/с
46%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 18962 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 24189 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 21744 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 25986 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 12572 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 13442 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 22489 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 23663 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 147985 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 135721 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 3224 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 14829 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 16901 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 19215 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 22070 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Париж призвал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Франции

Киев • УНН

 • 12520 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться во внутренние дела Франции. Об этом в интервью французскому телеканалу LCI  ​​заявив министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает УНН.

Париж призвал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Франции

"Я говорю Дональду Трампу, и президент Республики (Франции - ред.) сказал ему об этом же: "Мы не вмешиваемся в американские дебаты, и вы разрешите нам жить своей жизнью", - ответил Жан-Ив Ле Дриан на критику Дональда Трампа о политике Эммануэля Макрона и Парижском соглашение.

Президент США, комментируя события во Франции, утверждал в Twitter, что французы с "желтых жилетов" скандируют лозунг с призывом к республиканцу возглавить их страну. Причиной протестов, по его мнению, стала Парижская хартия 2015 года.

Министр иностранных дел Франции отметил: "Я не думаю, что он (Трамп - ред.) имел влияние на ход событий акции. "Желтые жилеты" не скандировали на английском языке, насколько я знаю".

Как сообщал УНН ранее, количество задержанных по всей Франции участников акций протеста, по словам главы Министерства внутренних дел Франции Кристофа Кастанеры, возросло до 1726 человек. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$65.21
Bitcoin
$83,731.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,323.95
Ethereum
$1,574.54