Париж закликав Вашингтон не втручатися у внутрішні справи Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп не повинен втручатися у внутрішні справи Франції. Про це в інтерв'ю французькому телеканалу LCI заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає УНН.
"Я говорю Дональду Трампу, і президент республіки (Франції - ред.) сказав йому про це ж: "Ми не втручаємося в американські дебати, і ви дозвольте нам жити своїм життям", - відповів Жан-ІВ Ле Дріан на критику Дональда Трампа про політику Еммануеля Макрона та Паризьку угоду.
Президент США, коментуючи події у Франції, стверджував у своєму Twitter, що французи із "жовтих жилетів" скандують гасла із закликом до республіканця очолити їхню країну. Причиною протестів, на його думку, стала Паризька хартія 2015 року.
Міністр закордонних справ Франції зауважив: "Я не думаю, що він (Трамп - ред.) мав вплив на перебіг подій акції. "Жовті жилети" не скандували англійською мовою, наскільки я знаю".
Як повідомляв УНН раніше, кількість затриманих по всій Франції учасників акцій протесту, за словами глави Міністерства внутрішніх справ Франції Крістофа Кастанери, зросла до 1726 осіб.