В Париже представили саркофаг фараона Рамзеса II

Детали

Богато украшенный гроб будет выставлен на всеобщее обозрение в столице Франции с 7 апреля по 6 сентября.

Бенедикт Лойер, научный консультант выставки, сказал AFP, что «исключительный» кредит был получен благодаря «беспрецедентному сотрудничеству между Францией и Египтом».

Выставка «Рамзеса II» находится в туре, который включает Соединенные Штаты и Австралию, но только Франция получает саркофаг в знак признания помощи французских ученых, которые помогли спасти мумию от разложения после предыдущего визита в Париж в 1976 году.

Сама мумия на этот раз осталась дома, поскольку египетский закон теперь запрещает перевозить мумии за границу.

Рамзес II, также известный как Рамзес Великий, правил более 60 лет в 13 веке до нашей эры и руководил крупными военными завоеваниями и монументальными строительными проектами, а также находил время, чтобы стать отцом более 100 детей.

Надписи на стенках саркофага подробно описывают, как его тело трижды перемещали с 1070 года до н.э. после того, как грабители совершили набег на его могилу в Луксорской долине царей. Место его последнего упокоения было обнаружено почти три тысячелетия спустя, в 1881 году, когда оно тоже подвергалось разграблению.

На выставке в Париже также представлено множество статуй, масок и украшений того периода (всего более 180 объектов), а также трехмерное воссоздание одной из царских битв против Хеттской империи.

Организаторы заявили в четверг, что новая выставка в Grande Halle de la Villette обещает быть популярной: уже продано 145 000 билетов.