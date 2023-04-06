У Парижі представили саркофаг фараона Рамзеса II
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Саркофаг давньоєгипетського фараона Рамзеса II був представлений репортерам у Парижі в четвер після його рідкісної подорожі за межі Єгипту, передає AFP, пише УНН.
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Багато прикрашена труна буде виставлена на загальний огляд у столиці Франції з 7 квітня по 6 вересня.
Бенедикт Лойєр, науковий консультант виставки, сказав AFP, що «виключний» кредит було отримано завдяки «безпрецедентній співпраці між Францією та Єгиптом».
Виставка «Рамзес II» знаходиться в турі, який включає Сполучені Штати та Австралію, але тільки Франція отримує саркофаг на знак визнання допомоги французьких учених, які допомогли врятувати мумію від розкладання після попереднього візиту до Парижа в 1976 році.
Сама мумія цього разу залишилася вдома, оскільки єгипетський закон тепер забороняє перевозити мумії за кордон.
Рамзес II, також відомий як Рамзес Великий, правив понад 60 років у 13 столітті до нашої ери і керував великими військовими завоюваннями та монументальними будівельними проектами, а також знаходив час, щоб стати батьком понад 100 дітей.
Написи на стінках саркофага докладно описують, як його тіло тричі переміщали з 1070 до н.е. після того, як грабіжники здійснили набіг на його могилу в Луксорській Долині Царів. Місце його останнього упокою було виявлено майже три тисячоліття по тому, в 1881 році, коли воно теж зазнавало розграбування.
На виставці в Парижі також представлено безліч статуй, масок та прикрас того періоду (всього понад 180 об'єктів), а також тривимірне відтворення однієї з царських битв проти Хетської імперії.
Організатори заявили в четвер, що нова виставка в Grande Halle de la Villette обіцяє бути популярною: вже продано 145 000 квитків.