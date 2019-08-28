В Париже умерла легендарная джазовая певица 60-х годов

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 65339 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 81278 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125573 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135871 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125167 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127514 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129770 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153095 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151075 просмотра

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В Париже умерла легендарная джазовая певица 60-х годов

В Париже умерла легендарная джазовая певица 60-х годов

Киев  •  УНН

 • 48525 просмотра

Киев. 28 августа. УНН. Певица Нэнси Холлоуэй (Браун), прославившаяся выступлениями в стиле джаз, поп и соул в 1960-х годах, умерла в Париже в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на ее окружение, передает УНН.

“Нэнси Холлоуэй умерла сегодня утром у себя дома. Она покинула сцену в 2008 году из-за проблем со здоровьем”, — цитирует агентство её попечителя Кристофа Мути.

Браун родилась в Кливленде в 1932 году и работала танцовщицей, однако с 1960 года она перебралась в Париж, где и начала строить музыкальную карьеру. Исполнительница устроилась в джазовом клубе Mars Club. Отличительной чертой ее творчества стало использование стиля ye-ye, популярного среди молодых музыкантов того времени.

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Ее самым успешным синглом стала песня T’en va pas comme a (1963 год) — французская адаптация хита Дайона Уорвика Do not Make Me Over (1962 год). Всего с 1963 по 1982 год она записала пять сборников, а также снялась в девяти фильмах. Последние гастроли провела с 2006 по 2007 год.

Напомним, американский исполнитель в стиле ритм-н-блюза Джеймс Ингрэм, дважды удостоен музыкальной премии Grammy, скончался на 67-м году жизни.

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